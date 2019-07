Armengol assisteix aquest dilluns a Madrid al debat d'investidura de Pedro Sánchez

Publicado 22/7/2019 10:19:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, assistirà aquest dilluns al debat d'investidura del candidat a la presidència del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez.

Segons ha informat el Govern, Armengol -que també és secretària general dels socialistes de Balears- estarà acompanyada per la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa.

Pedro Sánchez se sotmet aquest dilluns a la primera sessió del debat d'investidura al Congrés dels Diputats. El Ple arrencarà a les 12.00 hores amb la intervenció del candidat, que exposarà el seu programa de govern, sense límit de temps.

Ja a la tarda, a partir de les quatre, serà el torn dels portaveus dels diferents partits, que intervindran de major a menor, per la qual cosa Sánchez tindrà ocasió de debatre, en primer lloc, amb Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unides Podem) i Santiago Abascal (Vox).

Farà el mateix, posteriorment amb Gabriel Rufián (ERC), Aitor Esteban (PNB), amb els diferents representants del Grup Mixt, integrat per Junts, Bildu, Coalición Canária (CC), Unión del Puebleo Navarro (UPN), Compromís i Partido Regionalista Cántabro (PRC), per acabar amb la portaveu del Grup Socialista, Adriana Lastra.

El debat continuarà el dimarts 23, amb els grups que no hagin tingut ocasió d'intervenir el dilluns. Després de totes les intervencions, es procedirà a la votació, ja el dimarts a la tarda, que es farà per nomenament i amb cada diputat posat en peu per proclamar el seu vot. Sánchez necessita ser triat per majoria absoluta per treure endavant la seva investidura en aquesta votació.