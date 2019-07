Armengol assisteix a la celebració de la Triennal del Sant Crist d'Alcúdia

Publicado 26/7/2019 16:46:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assistit aquest divendres a la celebració de la Triennal del Sant Crist d'Alcúdia amb motiu de les festes de Sant Jaume.

La líder de l'Executiu autonòmic ha estat acompanyada per la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, així com per l'alcaldessa d'Alcúdia, Barbara Rebassa. Les autoritats han estat presents en la tradicional Processó Triennal del Sant Crist i en l'eucaristia oficiada just abans a l'església de Sant Jaume d'Alcúdia.

Per la seva banda, l'Ajuntament d'Alcúdia ha difós una nota en la qual donen compte de les celebracions en el municipi amb motiu de les festes patronals de Sant Jaume, que van arrencar aquest dijous.

Sobre la Trienal, Rebassa ha assenyalat que és una "festa gran" pels 'alcudiencs'. "Passen els anys i ja van 500 en els quals perdura la processó del Sant Crist, un nexe que ens uneix com a poble", ha declarat.