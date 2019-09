Armengol compareix aquest dimarts en el Parlament per iniciativa pròpia per informar sobre el finançament de Balears

Actualizado 17/9/2019 9:36:35 CET

Imatge de la façana del Parlament - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 16 Set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, compareix aquest dimarts al Parlament per informar sobre la necessitat de finançament de Balears, en un ple on es presentaran dues Proposicions No de Llei (PNL) del Grup Parlamentari Socialista i del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

En concret, els socialistes posaran sobre la taula el debat perquè el Govern esgoti la via política i de diàleg amb el Ministeri d'Hisenda amb tal de rebre els 177 milions d'euros pendents dels Pressupostos de l'any 2019 i per donar solució al desfasament de recursos previstos d'aquest any.

Per la seva banda, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, presentarà una PNL exigint la convocatòria d'un referèndum vinculant perquè els ciutadans de Balears i de l'Estat espanyol decideixin quina fórmula d'Estat desitgen, entre monarquia i república, i instarà la Casa Reial al fet que renunciï "a l'ús i gaudi" del Palau de Marivent.

D'altra banda, el portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, Marc Pérez-Ribas, preguntarà a la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre els beneficis fiscals prevists per l'Executiu per ajudar els joves emprenedors i autònoms.

A més, des del Grup Parlamentari El PI Proposta per les Illes Balears, el seu president, Jaume Font, instarà la presidenta sobre les accions que ha dut a terme el Govern per impulsar "el gran pacte social i empresarial" al que es va comprometre Armengol en la seva investidura.

Per la seva banda, el líder del PP a Balears, Biel Company, preguntarà a Armengol com valora l'actitud del govern de Pedro Sánchez en relació a l'activitat legislativa de Balears.

També, des del Grup Parlamentari Mixt, la diputada Silvia Tur preguntarà en quina situació es troba la tramitació del decret de regulació del transport marítim entre illes.

Així mateix, tant des de Ciudadanos com des de Vox, instaran la presidenta del Govern sobre qüestions en matèria d'educació, arran de l'inici del curs escolar.

ALTRES QÜESTIONS

Altres qüestions que hauran de respondre els consellers del Govern estan relacionades amb el turisme a Balears, l'augment dels intents de suïcidi dels joves o les dades sobre l'atur en la Comunitat.

En la segona part del Ple, el Grup Parlamentari Popular interpel·larà a la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, en relació amb la seva política general en matèria d'hisenda, donada la "difícil situació econòmica financera de Balears".

Després, la presidenta del Govern, Francina Armengol, compareixerà per iniciativa pròpia per informar sobre la necessitat de finançament de la Comunitat Autònoma.

A continuació, la Càmera balear votarà dues Proposicions No de Llei (PNL) esmentades anteriorment: una del Grup Parlamentari Socialista sobre la solució al desfasament de recursos previstos per 2019 i una altra del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca sobre la convocatòria d'un referèndum vinculant per la república.