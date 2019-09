Armengol compareixerà al Parlament per tractar la necessitat de finançament autonòmic de Balears

Publicado 3/9/2019 12:54:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha registrat aquest dimarts una sol·licitud per comparèixer de forma voluntària al Parlament per afrontar les necessitats de finançament autonòmic de la Comunitat conjuntament amb tots els grups polítics, als quals ha demanat "altura de mires". També instarà l'Estat a cercar la fórmula legal per garantir l'arribada dels 177 milions pendents dels recursos de 2019, que ha recordat, són "innegociables".

Segons ha informat Armengol en una roda de premsa després de les Jornades Parlamentàries del PSIB de Balears, la socialista ha demanat a la resta de grups polítics de les Illes que deixin de costat les seves sigles de partit i els ha animat a treballar conjuntament, tant a Balears com a l'àmbit estatal, en la millora del finançament de les comunitats, un tema que ha considerat com "una qüestió d'estat".