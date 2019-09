Armengol defensa que Balears "creix per sobre d'altres comunitats autònomes"

Publicado 10/9/2019 16:25:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha afirmat aquest dimarts, al primer ple del Parlament, que Balears és la comunitat autònoma que "millor ha sabut invertir el pressupost en serveis públics" i que la Comunitat "creix per sobre d'altres comunitats".

Així ha respost Armengol a la pregunta del portaveu del Grup Parlamentari Popular, Biel Company, al primer ple de la legislatura, sobre si considera que l'arxipèlag balear "està millor que mai".

"Nosaltres mai retallarem als més febles, així com sí vau fer vosaltres", ha contestat la presidenta a Company.

El líder dels 'populars' a Balears ha fet referència a alguns titulars apareguts a la premsa balear com 'Balears registra una pujada de l'atur a l'agost' o uns altres que apunten al fet que Balears "encapçala el rànquing del dèficit", i ha acusat la presidenta "de viure al 'País de les Meravelles'".

"Vostè és molt negatiu" li ha dit Armengol a Company, després de recordar algunes dades de la Comunitat, que passen per "un augment del turisme del 0,9 per cent", "un augment de la despesa turística en un 2,5 per cent" i "l'augment de salaris".

Davant les crítiques del 'popular' respecte a l'economia balear, Armengol li ha respost que "junts" demanaran al Govern central "un règim just per a Balears".