Armengol defensa que els PGE 2019 són "necessaris" encara que la inversió directa a Balears "no és suficient"

La presidenta remarca que la inversió directa que ha baixat afecta a ports, aeroports i Justícia, però que existeixen altres convenis a un altre capítol

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defensat aquest dimarts que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per 2019 són "necessaris", si bé ha matisat que li ha dit al president del Govern, Pedro Sánchez, que la inversió directa a Balears "no és suficient".

Així s'ha expressat Armengol en resposta a una pregunta del portaveu del PP, Biel Company, en el ple del Parlament. La presidenta ha recalcat que "ni els 339 milions" dels PGE de l'any anterior -de Rajoy- "eren suficients", ni els 435 milions d'aquest any "són suficients" perquè no posen a Balears "a la mitjana d'inversió". "Aquesta és la postura que defensa el meu Govern", ha postil·lat.

Amb tot, Armengol ha matisat que els PGE de Sánchez són "necessaris" perquè "milloren coses molt importants per als ciutadans de Balears", com les pensions o el salari mínim interprofessional, però que ha traslladat a Sánchez que la inversió directa territorializada és "baixa" i que això "s'ha de resoldre amb la proposta de REB", que aconseguiran "en breu".

Per la seva banda, Company ha acusat Armengol de practicar "un engany massiu" i de "viure de l'eslògan i el 'postureo' tota la legislatura" per atribuir a Madrid els problemes de Balears fins a l'arribada de Sánchez.

Company ha preguntat a la presidenta si els diputats socialistes al Congrés per Balears s'oposaran, com l'any anterior, a uns PGE "que són tan dolents per a Balears". "Vostès canvien segons els ve el vent", ha conclòs Company.

FONT REBUTJA QUE EL REB S'ORIENTI A COMPENSAR LA INVERSIÓ

A continuació ha intervingut el portaveu del PI, Jaume Font, que ha reprès la qüestió per mostrar-se contundentment en contra que el REB s'orienti a compensar la inversió a Balears. Segons Font, el REB "és per compensar el cost de la insularitat" i "les inversions van als PGE". "Ho volem com Canàries, per compensar la insularitat", ha dit el diputat.

A això, Armengol ha respost que és "l'Estatut d'Autonomia" el que estipula que el REB marqui les inversions. Així mateix, la líder de l'Executiu ha ressaltat que la inversió que ha baixat a Balears es dirigeix ports, aeroports i Justícia" -competències de l'Estat a Balears-, però que en el capítol 7 dels PGE es recullen altres convenis que també suposen inversions per a les Illes.