Armengol demana "responsabilitat" als negociadors de l'acord d'investidura per arribar a pactes de manera ràpida

Publicado 4/9/2019 17:28:40 CET

EIVISSA, 4 Set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha demanat "responsabilitat" als negociadors de l'acord d'investidura al Govern nacional perquè aquest es dugui a terme "ràpidament".

Armengol ha defensat a Eivissa la necessitat de tenir "ja un Govern a Espanya que no estigui en funcions" i ha desitjat que Pedro Sánchez sigui president "tan aviat com es pugui" per "tenir un Govern estable".

La situació actual, ha afegit, afecta a tots els ciutadans i a Balears "de forma especial".

La presidenta ha reconegut que estan "tranquils", confiant que abans que acabi l'any Balears rebrà els 177 milions pendents de cobrament per part de l'Estat.