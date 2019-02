Armengol destaca en Eivissa els assoliments en Educació de la legislatura, encara que "queden moltes coses per seguir tr

Publicado 14/2/2019 12:10:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha valorat que durant la legislatura s'ha aconseguit per a Educació un pressupost de 1.000 milions d'euros, "un assoliment que s'havia d'aconseguir i s'ha aconseguit", encara que "hi ha moltes coses per seguir treballant". Armengol ha visitat a Eivissa el IES Isidor Macabich, on s'ha d'executar un projecte d'ampliació.

Amb el projecte, aquest institut construït fa 41 anys es convertirà "en un nou centre", segons ha declarat.

Aquest IES, ha dit Armengol, és "un centre referencial en termes de formació professional a Eivissa i a tota la Comunitat".

Armengol ha recordat que "moltes vegades" han assegurat des del Govern que la present legislatura "havia de ser la de l'Educació perquè es venia d'un molt mal moment, de crispació i de moltes dificultats".

"S'han revertit moltes coses quant a la tranquil·litat i a la pau social, fonamentals per educar bé als fills i filles", ha insistit, recordant a més que en aquesta legislatura s'ha incrementat el nombre de docents a Balears o s'han convocat oposicions i impulsat un Pla de millora d'infraestructures.

"L'educació ha de ser equitativa i inclusiva", ha afirmat Armengol, destacant que es tracta d'una altra de les necessitats existents a Balears.

En la seva visita, ha repassat a més l'estratègia creada entre Treball i Educació per impulsar la Formació Professional "perquè es necessiten més joves en els cursos de formació perquè garanteixen també moltes més possibilitats d'empleabilitat, fonamental a les Illes".