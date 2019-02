Armengol diu que els 859 pisos cedits per grans propietaris "no serien una realitat sense un govern d'esquerres"

Publicado 5/2/2019 11:00:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha apuntat que els 859 habitatges cedits per grans propietaris "no serien una realitat si no hagués governat un equip d'esquerres" en aquesta legislatura.

"El Pacti ha anat aportant solucions i s'ha avançat moltíssim en la política d'habitatge públic amb una Llei d'habitatge pioner a nivell de l'Estat i valent", ha assenyalat en el ple d'aquest dimarts.

Armengol ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la diputada del Grup Parlamentari Mixt Montserrat Seijas sobre el motiu pel qual les 859 habitatges cedits per grans tenidors "acumulen pols" en lloc de sortir al mercat de lloguer social.

Referent a això, la presidenta ha explicat que des de l'Executiu autonòmic s'estan seguint "les pautes normatives dins dels plantejaments normatius que pertoquen" creant "un registre on els grans propietaris registren els seus habitatges".

A continuació, ha assenyalat que es procedirà a visitar els immobles per veure l'estat dels mateixos i començar a concertar les cites corresponents amb els arquitectes.

"Nosaltres anem amb la seguretat jurídica que hem d'anar, estem fent les coses ben fetes i aquests pisos són una realitat que si no hagués governat l'esquerra en aquesta legislatura no serien una realitat", ha conclòs.