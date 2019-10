Armengol expressa el seu orgull per "l'allau de solidaritat" amb Llevant, en el primer aniversari de la 'torrentada'

Publicado 9/10/2019 16:37:56 CET

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha expressat aquest dimecres el seu orgull i agraïment per "l'allau de solidaritat" que es va bolcar amb els municipis de Llevant afectats l'any passat per greus inundacions, en el primer aniversari des de la tragèdia.

Aquest dimecres es compleix el primer any des de la 'torrentada' que va deixar 13 víctimes mortals, i s'han organitzat una sèrie d'actes commemoratius als quals assistirà la presidenta, entre altres autoritats.

Armengol ha publicat una sèrie de missatges en el seu compte oficial de Twitter per recordar "un dels episodis més tristos viscuts mai" a Balears, encara que també "un dels moments més esperançadors com a societat" gràcies a "l'esperit de milers de voluntaris".

"Com a presidenta, estic immensament orgullosa de formar part d'un poble que creix amb l'empatia i la responsabilitat de tants ciutadans", ha manifestat Armengol, recordant que "davant el pitjor malson imaginable, persones i entitats de tots els racons de les illes s'afanyaren en la reacció i es plantaren al Llevant l'endemà de la tragèdia perquè els veïnats es tornessin a aixecar".

En els dies posteriors a la tragèdia, unes 2.000 persones es van inscriure com a voluntàries per ajudar en les tasques de neteja, en les quals van col·laborar organismes com la Unitat Militar d'Emergències (UME), entre altres. L'endemà a les inundacions, el 112 va haver de demanar a la població que evitessin cridar per oferir-se com a voluntaris, ja que les línies es van col·lapsar, i la quota de voluntaris es va cobrir ràpidament.

"Agafant una granera, oferint ca seva o abraçant a qui ho havia perdut tot, milers d'accions anònimes i desinteressades contestaren als estralls de la natura. Mostraren una societat generosa en l'esforç, determinada en la reacció i unida en els sentiments", ha apuntat Armengol, que ha afegit que és en moments com aquests "quan un poble demostra la seva alçada moral".

Així, la presidenta ha considerat que la població de Balears va demostrar ser "una terra solidària i compromesa", i que el comportament dels voluntaris "és una escola de civisme".

Igualment, Armengol ha agraït "l'heroïcitat dels serveis d'emergència, cossos i forces de seguretat, col·legis de professionals, associacions i entitats, que durant setmanes es bolcaren perquè Sant Llorenç, Artà, Manacor, Capdepera i Son Servera recuperessin la normalitat".

Finalment, també ha dedicat unes paraules de "sentit record" a les 13 víctimes, i ha expressat el seu "suport a les famílies".