Armengol insisteix que el Govern "només ha pujat els impostos" al 3% de la població

Publicado 5/3/2019 12:04:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assegurat aquest dimarts en el ple del Parlament que el Govern "només ha pujat" els impostos al "3-4 per cent" de la població "que són les classes altes" i ha defensat que l'Executiu autonòmic ha baixat els impostos de classes mitjanes i treballadores "via deduccions fiscals".

Així ha respost Armengol al portaveu del PP, Biel Company, qui li ha preguntat si considera que la fiscalitat de Balears "és justa" i li ha retret que "ningú no es pot apuntar a les deduccions de l'IRPF". "Li veig sec d'idees i amb una fugida de personal en el seu partit que em preocupa", ha contestat Armengol, per afegir que amb el Govern "la gent viu millor".

Així, la presidenta ha remarcat que la política fiscal "està dibuixada" als Pressupostos autonòmics i ha ressaltat que el Govern "només ha pujat els impostos de les classes altes" i ha destacat que l'Executiu ha creat l'Impost de Turisme Sostenible i ha establert "deduccions fiscals a classes mitjanes".

"Ha dit molt trist que les coses van bé, ha d'estar content que la gent visqui millor a Balears", li ha dit Armengol al 'popular'.

Per la seva banda, Company li ha contestat a Armengol que "menteix" perquè "ningú no es pot apuntar" a les deduccions fiscals i ha assegurat que el Govern presidit per Armengol "ha recuperat els diners que el PP va aconseguir rectivar".

"Li és igual el que sofreixi la gent de les classes mitjanes i baixes, acabi amb el 'postureo' i ajudi de debò la gent de Balears", ha resolt Company.

En aquest sentit, la titular del Govern li ha contestat que l'Executiu autonòmic "ha estat el primer que ha posat una renda social" en l'Estat i ha enumerat diverses accions del Govern.

"No sap que hem augmentat les beques menjador? No sap que hem suprimit el copagament farmacèutic que el PP li va posar als pensionistes? No sap que hem ajudat aquells joves que s'anaven perquè no tenien oportunitats? No sap que vivim les èpoques de millor ocupació? No digui que al Govern no li preocupa la gent de classe mitjana i baixa, perquè la gent ara viu millor", ha resolt Armengol.