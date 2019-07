Armengol pren possessió de la presidència de Balears aquest dilluns amb l'organigrama del Govern pendent de MÉS

Publicado 30/6/2019 11:55:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Juny (EUROPA PRESS) -

La socialista Francina Armengol prendrà aquest dilluns possessió de la presidència del Govern de Balears, després que aquest dijous fos investida com a presidenta de l'Executiu autonòmic amb els vots de PSIB, Podem, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Gent per Formentera (GxF) i l'abstenció del Pi - Proposta per els Illes (El PI) en el Parlament.

L'acte de presa de possessió d'Armengol, que revalidarà així dos mandats seguits al capdavant de l'Executiu autonòmic, tindrà lloc el mateix dia en què MÉS per Mallorca celebrarà una assemblea en la qual s'espera que l'Executiva del partit porti "un acord de consens" a les bases de la formació ecosobiranista respecte als noms que gestionaran les carteres de Medi Ambient i de Serveis Socials del futur Executiu, així com la persona que serà senador/a autonòmic.

Cal recordar que, en virtut dels 'Acords de Bellver' segellats pel PSIB, Unides Podem i MÉS per Mallorca, la formació ecosobiranista gestionarà les conselleries de Medi Ambient i de Serveis Socials del futur Govern, que integrarà un total d'onze carteres a més de dues secretaries autonòmiques. El pacte de governabilitat entre les tres formacions també atorga a MÉS el senador autonòmic de la Càmera balear.

Precisament aquest dimecres, durant el primer dia del ple d'investidura, va transcendir que els actuals titulars en funcions de les carteres de Serveis Socials i de Medi Ambient, Fina Santiago i Vicenç Vidal, amdós membres de MÉS per Mallorca, no seran consellers del proper Govern, mentre que el cap de llista de la formació ecosobiranista al Parlament, Miquel Ensenyat, tampoc no podrà ser senador autonòmic.

Segons va explicar la coordinadora de MÉS per Mallorca, Bel Busquets, la decisió correspon a l'Executiva del partit i es funda a rebre la "inquietud" de les bases de la formació ecosoberanista, després que tan sols el 53 per cent de la militància avalés els acords de governabilitat.

"No ha d'interpretar-se com un càstig", va reiterar Busquets, qui va apuntar que Ensenyat, Santiago i Vidal ocuparan el lloc pel qual es van presentar als comicis del 26 de maig. Si no hi ha novetats, el més probable és que Ensenyat sigui portaveu de MÉS en el Parlament mentre que Santiago sigui la portaveu adjunta del partit a l'hemicicle. Per la seva banda, Vidal serà conseller en el Consell de Mallorca.

Sobre la polèmica generada a les files de MÉS a dies de presentar l'organigrama del futur Govern, el regidor de MÉS per Palma, Antoni Noguera, va assenyalar que "els càrrecs no són de ningú" i que seria el partit el que escolliria "a les persones que millor s'adaptin" a les circumstàncies actuals del partit. "És evident que hi ha moments que s'han de fer alguns canvis", va assenyalar Noguera, qui va advocar per escollir els càrrecs "pensant en el futur".

SEGON MANDAT D'ARMENGOL

La incògnita sobre quines persones escollirà MÉS per gestionar les àrees que els corresponen en el Govern ha de resoldre's aquest dilluns, dia en el qual Armengol prendrà possessió de la presidència de l'Executiu autonòmic, reeditant el seu segon mandat consecutiu al capdavant del Govern.

Durant la votació d'aquest dijous en el Parlament, Armengol va rebre el suport de les formacions progressistes de l'hemicicle -PSIB, Podem, MÉS, GxF- a més de l'abstenció d'El PI i aconseguint la majoria absoluta en primera votació, en sumar un total de 32 escons dels 59 que componen la Càmera autonòmica.

En aquest sentit, l'actual presidenta del Govern en funcions va assenyalar que governarà durant una legislatura més per "donar continuïtat a polítiques progressistes en favor" de la ciutadania de Balears i es va mostrar "orgullosa" dels 'Acords de Bellver', avançant que el futur Executiu governarà des de "la transparència, el rigor i l'honestedat".

Així, Armengol va esbossar alguns dels reptes que marcaran les línies mestres de la propera legislatura, com diversificar l'economia, enfortir l'arquitectura institucional, millorar els serveis essencials --educació, sanitat i serveis socials--, l'accés a l'habitatge, reduir la desigualtat social i combatre el desafiament climàtic i ambiental.

Sobre qüestions concretes, la presidenta del Govern es va referir a l'habitatge i la mobilitat com una de les "màximes prioritats" del Govern, anunciant la creació d'un Observatori de l'habitatge. En matèria de mobilitat, Armengol va citar el desenvolupament del metre fins el Parc Bit i Són Espases així com l'impuls a la connexió amb l'aeroport de Palma i la resta de la badia de Palma.

En el seu discurs, Armengol va posar el focus en la necessitat de consensuar "una estratègia" que estableixi un límit al "turisme d'excessos" i defineixi fins a quin punt l'actual model de turisme de creuers "encaixa amb els objectius" de les Illes, així com impulsarla petició d'un sistema de finançament just o el règim fiscal de Balears, entre altres qüestions.