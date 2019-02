Armengol preveu eliminar "més de la meitat" dels mòduls de les escoles de Balears a finals de 2019

Publicado 1/2/2019 14:02:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern de Balears, Francina Armengol, ha destacat aquest divendres durant una visita al IES Binissalem que l'Executiu balear preveu "eliminar més de la meitat de les aules modulars de tots els centres de Balears" a finals d'any.

En un comunicat, la conselleria de Presidència ha detallat que Armengol, acompanyada del conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha visitat les obres d'ampliació de l'IES Binissalem que, segons Armengol, "solucionaran els problemes d'espai actuals" i que suposarà una inversió de 2,6 milions d'euros emmarcats en el Pla d'Infraestructures Educatives, la dotació del qual és de 98 milions d'euros en la seva primera fase (2016-2019).

"És una de les actuacions que permetrà que a la fi de 2019 haguem eliminat més de la meitat de les aules modulars dels centres de Balears", ha apuntat Armengol, qui ha afegit que en la legislatura "han augmentat les ajudes i inversions per millorar la qualitat de l'educació".

En aquest sentit, la presidenta del Govern ha recordat que la construcció de nous centres i l'ampliació d'existents permetrà reduir el nombre d'alumnes per aula. "Sabem que el que s'ha fet fins ara no és suficient i per això no aturarem de fer feina en aquesta direcció".

IES BINISSALEM: NOVA DISTRIBUCIÓ I "MÉS ESPAI"

Segons ha apuntat la Conselleria, l'IES Binissalem es va crear com un centre de 16 unitats per a estudis de l'ESO encara que posteriorment s'hi va impartir també batxillerat. Així, en el curs actual el centre compta amb 806 alumnes dividits en 31 grups i la "evident sobreocupació" del centre ha causat problemes de saturació.

En aquest sentit, March ha explicat que l'ampliació del centre suposarà 12 aules noves que permetran una ocupació total de 900 places escolars. Així, el projecte, que forma part del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023, és un edifici de dues plantes amb sis aules i un departament a cadascuna d'elles.

BALANÇ DE LA LEGISLATURA

D'altra banda, el conseller d'Educació ha subratllat que en aquesta legislatura el Govern "ha fet més de 560 obres majors i 240 en centres menors, la qual cosa representa el 80 per cent dels centres educatius de Balears" i ha afegit que, des de 2015, la inversió en infraestructures educatives ha estat de 44 milions d'euros, "una quantitat que multiplica per quatre les inversions de la passada legislatura".

Respecte les aules modulars, March ha recordat que el curs es va iniciar "amb 7 modulars menys i al desembre de 2018 ja són 15 menys", per la qual cosa ha previst que, al desembre de 2019, el Govern "haurà retirat prop de 60 aules modulars" dels centres de Balears.

Finalment, la Conselleria ha concretat que totes les actuacions s'inscriuen en el Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023 la primera fase de les quals (2016-2019) està dotada amb 98 milions i a la segona (2019-2023) es projecta una inversió de 73,4 milions.

A la visita del IES Binissalem també han assistit el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i elgerente de l'IBbisec, Miquel Coll, al costat de l'arquitecte Iván de la Font i l'arquitecte tècnic, Francisco González.