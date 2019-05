Armengol reitera que les Corts aprovaran la part fiscal del REB "els primers mesos de legislatura estatal"

Actualizado 22/5/2019 11:06:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern i candidata del PSIB a la reelecció, Francina Armengol, ha reiterat aquest dimecres que les Corts generals aprovaran la part fiscal del Règim Especial per a Balears (REB) durant "els primers mesos de legislatura estatal" i, així mateix, ha assegurat que "no té cap dubte que s'aprovarà d'una forma molt majoritària".

En una entrevista a IB3 ràdio recollida per Europa Press, Armengol ha sostingut que és "un dels reptes" que "cal abordar entre tots" i ha concretat que "primer és la tramitació d'avantprojecte, després el projecte de Llei i, finalment, l'aprovació a les Corts".

D'altra banda, Armengol ha repassat les mesures que proposen els socialistes per a l'Executiu autonòmic i ha dit que en temes de mobilitat, "si bé és necessari millorar carreteres i els accessos a Palma", "no fan falta grans noves infraestructures, sinó que cal apostar pel transport públic i sostenible".

En aquest sentit, ha reiterat que invertiran 25 milions d'euros al tren, amb més freqüències i horaris, amb un tren nocturn el cap de setmana i dissabtes festius i, així mateix, promovent una tarifa plana per als joves i un sistema tarifari integrat.

Pel que fa a l'habitatge social, ha criticat que el balanç del PP de l'anterior legislatura a la seva va ser de "menys dos habitatges protegits, que va vendre solars públics per fer un hotel" i ha promès que quan torni a presidir el Govern ampliarà a 5.000 els habitatges públics.

OBSERVATORI DE PREUS DE LLOGUER

A més, per aconseguir que l'accés a l'habitatge "es converteixi en el cinquè pilar del Benestar", Armengol s'ha compromès a crear un Observatori de preus de lloguer zonificat per establir preus recomanables socialment, atorgant incentius fiscals als quals no superin el màxim. "Volem fugir de l'especulació urbanística", ha afegit.

En relació a l'educació, ha insistit que la seva proposta és possibilitar la gratuïtat i universalitat de l'etapa 0-3, "construint més places escolars públiques" i, així mateix, "concertant les privades que ja existeixen que siguin homologables".

Amb tot, Armengol ha conclòs que el 28 d'abril es va votar "l'esperança, la il·lusió i per parar un pacte entre la dreta i l'extrema dreta" i aquest diumenge "ens juguem tot això una altra vegada, l'educació, la sanitat, la política social, d'habitatge, de transport públic i de protecció del territori".