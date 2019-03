Armengol reitera que les xifres de la temporada turística "són de rècord" a Balears

Publicado 19/3/2019 14:55:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reiterat aquest dimarts en el ple del Parlament que les temporades turístiques a Balears "són de rècord" i ha insistit que "les coses van bé" en matèria turística.

"La temporada serà bona, entre altres coses, pels 135.000 treballadors que tenen acumulada una pujada del 10 per cent de pujada salarial gràcies al Conveni d'Hostaleria de Balears", ha sostingut Armengol.

Així s'ha pronunciat la presidenta de l'Executiu a una pregunta plantejada pel portaveu del PP en el Parlament, Biel Company, qui li ha preguntat el seu el Govern ha pres mesures per "adequar les infraestructures" de cara a la temporada turística. "Quantes depuradores noves ha projectat el Govern que no fossin del PP?", ha preguntat Company.

En aquest sentit, Armengol ha subratllat que el Govern "té una política de planificació per al present i el futur" de Balears i s'ha referit als plans d'infraestructures de l'Executiu en matèria educativa, sanitària, social, d'habitatge i hidràulica.

"Té molts plans, però els plans no han fet massa", ha retret Company per afegir que "no s'ha de jugar amb la competitivitat turística" a més de reconèixer que "ell no va poder fer més" en la seva gestió al capdavant de la cartera de Medi ambient en la legislatura passada.

"Vostè no va fer res", li ha contestat Armengol qui s'ha referit al fet que diverses dessaladores de Balears entraran en funcionament. "Si vostè no mana ni a la seva casa, com vol gestionar el Govern?", ha resolt.