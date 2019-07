Armengol reitera que la seva "màxima prioritat" és l'habitatge i anuncia incentius per a propietaris

Publicado 24/7/2019 14:57:27 CET

EIVISSA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha reiterat aquest dimecres a Eivissa que una de les seves "prioritats" màximes és solucionar la problemàtica de l'habitatge, "més accentuada" a l'Illa pitiüsa.

Així, continuant amb la línia iniciada la passada legislatura, ha recordat que estan a punt d'iniciar-se les promocions d'habitatges protegits en el municipi d'Eivissa després de la cessió de solars per part de l'Ajuntament. La presidenta ha reconegut que es necessita "més sòl" per seguir amb el pla d'habitatge a través de l'Ibavi.

També ha recordat que, en aquests sis mesos, duran a terme des del Govern mesures "extraordinàries", incidint d'"una forma especial" en el preu dels lloguers.

La líder de l'Executiu balear ha explicat que el seu objectiu és crear un Observatori de l'Habitatge que, entre altres funcions, estudiï els preus dels lloguers per zones i, a més, s'incentivarà als propietaris que lloguin a preus raonables "socialment parlant", amb rebaixes o incentius fiscals.

Al costat del president insular d'Eivissa, Vicent Marí, Armengol ha abordat a més temes com la petició del Consell de gestionar les residències de Sa Serra i Can Blai.

Armengol ha destacat la voluntat de "col·laboració absoluta" amb el Consell d'Eivissa "per seguir solucionant els problemes a Eivissa", així com per "impulsar noves polítiques absolutament necessàries".