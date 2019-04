Armengol ressalta a 'Hitec Europe' que Balears "està preparada" per ser "líder" en economia del coneixement

Publicado 11/4/2019 13:38:14 CET

La presidenta de Govern, Francina Armengol, ha assegurat aquest dijous que Balears "està preparada" per ser "líder" en economia del coneixement i en inversió tecnològica hotelera i ha assegurat que l'Executiu balear aposta per la "sostenibilitat ambiental, social i turística" per allargar la temporada turística i diversificar l'oferta.

Així s'ha expressat Armengol durant la seva intervenció al congrés internacional sobre indústries hoteleres 'Hitec Europe' que s'ha celebrat els dies 10 i 11 d'abril en el Palau de Congressos de Palma.

La líder del Govern ha assegurat que l'Executiu balear ha allargat "fins als nou mesos" la temporada turística a Mallorca amb una oferta turística que, segons ha defensat, va "més enllà" del model tradicional de sol i platja.

A més, s'ha referit a l'aprovació del Parlament de la Llei de Canvi Climàtic i de la Llei de Residus per reafirmar el "compromís" del Govern amb la "sostenibilitat" i, en aquest sentit, ha ressaltat la "implicació" del sector turístic i privat per treballar "en la mateixa línia".

"INNOVACIÓ DE LA INDÚSTRIA HOTELERA"

Per la seva banda, la secretària d'Estat de Turisme, Bel Oliver, s'ha referit al creixement experimentat pel sector tecnològic en el sector turístic i, més concretament, a la "innovació de la indústria hotelera" per aconseguir un turisme "més sostenible i més rentable".

Així, Oliver ha situat el sector hoteler "al centre" de la "revolució tecnològica" i, en aquest sentit, ha esmentat el "compromís" del Govern amb la intel·ligència turística a través de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per "generar les bases" d'un model turístic "basat en la intel·ligència i la tecnologia".

Des de l'organització de 'Hitec Europe' han avançat que Palma serà la seu de la conferència de l'any que ve i han posat de relleu "l'èxit" d'aquesta tercera edició a la qual han assistit 767 persones procedents de 34 països i 65 companyies i empreses del sector hoteler i tecnològic.