Armengol, satisfeta amb el compliment dels acords de governabilitat i les mesures per a Menorca

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha afirmat aquest dimarts que en l'Executiu estan "satisfets" amb el compliment dels acords de governabilitat i, en particular, ha valorat les mesures per a Menorca, al fil d'una pregunta del diputat de MÉS per Menorca Nel Martí.

"Vostè em parla molt de Menorca, i jo li parlo molt de construir Comunitat Autònoma", ha emfatitzat Armengol en dirigir-se al diputat, que no repetirà en llistes en les properes eleccions. Per aquest motiu, la presidenta ha comentat que la seva retirada de la política és "una pèrdua pel Parlament" i li ha desitjat "la millor de les sorts".

La presidenta ha remarcat que van assumir "uns acords molt clars" al principi de legislatura per a "la millora de la qualitat de vida". Armengol ha dit que les inversions a Menorca "han estat molt importants" i ha destacat millores en educació, serveis socials i sanitat, així com les obres del nou cable elèctric per a l'Illa i els canvis en l'Obligació de Servei Públic (OSP) en la ruta aèria entre Menorca i Madrid.

"Ens queden moltes coses per treballar i estic convençuda que les treballarem junts, fidels i lleials als ciutadans d'aquesta Comunitat", ha conclòs.

Per la seva banda, Martí ha dit que a MÉS per Menorca també estan "satisfets" amb moltes de les mesures impulsades i, en referència a la propera legislatura, ha avançat que amb compromisos com aquests, la formació "podrà dir el mateix" a Armengol "que el primer dia" que li van donar "confiança". En l'últim ple del Parlament, el diputat ha lluït aquest dimarts una samarreta amb el lema 'Menorca existeix'.