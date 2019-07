Armengol visita les obres de reconversió del vell Hospital Can Misses, que costaran 3,9 milions d'euros

Publicado 24/7/2019 17:06:33 CET

La presidenta del Govern, Francina Armengol, amb les conselleres Patricia Gómez i Pilar Costa durant una visita a les obres de reconversió de Can Misses CAIB

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha visitat aquest dimecres les obres de reconversió del vell Hospital Can Misses d'Eivissa, el pressupost de les quals ascendeix a 3,9 milions d'euros.

Armengol ha estat acompanyada per la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, i la gerent de l'Àrea de Salut de les Pitiüses, Carmen Santos. En la visita, han pogut veure l'habitació pilot de la unitat de convalescència polivalent i la consulta tipus del centre de Salut Can Misses.

El Govern ha recordat que les obres es van iniciar al febrer i avancen segons el calendari establert. La previsió és finalitzar-les en 12 mesos, per la qual cosa la recepció de l'edifici serà el febrer vinent. A més, una comissió d'obres realitza el seguiment, l'avaluació dels treballs i la posada en marxa de les instal·lacions.

Actualment, ha informat el Govern, els treballs s'executen al centre de Salut Can Misses i en l'unitat de convalescència polivalent i s'avança cap a les instal·lacions de l'àrea mortuòria i sala d'autòpsies.

Armengol ha declarat que, amb la reconversió, es podran aconseguir places "per atendre en millors condicions a les persones que tenen una malaltia crònica i necessiten estades més llargues". A més, ha insistit que el seu objectiu és poder "oferir un sistema de salut digne, tant per a pacients i familiars com para professionals".

Segons el Govern, s'ha tractat de minimitzar l'impacte de les obres a l'interior de l'edifici amb la col·locació de parets per separar els treballs del trànsit de personal.

PROJECTE DE RECONVERSIÓ

El projecte de reconversió preveu la reforma de la planta baixa i el soterrani, en els quals se situaran el nou centre de Salut Can Misses, la residència per a professionals i desplaçats de Formentera, un espai destinat a associacions i el dipòsit de cadàvers o sala d'autòpsies.

Segons el Govern, el centre de Salut Can Misses estarà situat en la planta baixa i en la planta semisoterrani de les antigues consultes externes i comptarà amb 25 consultes.

Armengol ha subratllat que amb el nou centre hi haurà "més facilitats a l'atenció primària, que és la porta d'entrada en el sistema de Salut i que és fonamental per atendre millor a les persones".

Des del Govern també han recordat que l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va adequar fa dos anys l'anterior planta d'hospitalització de pediatria com a residència per a professionals.

A més, el servei de residència ha respost les necessitats d'allotjament per a contractes de reforç estiuenc i com a punt d'arribada per a professionals que provenen de fora. Fins al moment s'han comptabilitzat més de 80 professionals des que es va obrir el 19 de maig fins avui.