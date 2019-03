Associacions i federacions de veïns traslladen a la Policia Nacional els problemes de diferents barris de Palma

Publicado 12/3/2019 16:24:53 CET

Associacions i federacions de veïns han traslladat aquest dimarts a la Policia Nacional les problemàtiques dels diferents barris de Palma, en una reunió amb la Delegació del Govern i la Prefectura Superior de la Policia a Balears.

En la reunió s'han tractat, entre altres temes, el consum d'alcohol i substancies estupefaents, furts, sorolls, incivisme i la 'okupació' d'immobles, segons ha indicat la Policia en una nota de premsa.

Des de la Prefectura Superior han plantejat algunes de les línies de treball iniciades per la nova direcció, com una nova estructura dels efectius de prevenció, ampliació de la presència policial, especialment en els punts més sensibles, així com una major i continuada col·laboració amb Policia Local.

A la reunió ha acudit una nodrida representació d'associacions i federacions de Palma -entre elles Can Pastilla, El Molinar, Es Secar de la Real, Son Armadans, El Terreno, Calatrava, Porta Margalida, Camp Redó, Coll d'en Rabassa i Santa Catalina.

També han estat la delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, el cap superior de Policia Balears, Gonzalo Espino, i altres caps policials. Es tracta de la primera trobada que el nou cap superior manté amb aquestes associacions.

La Policia ha recordat que disposa d'un correu electrònic de participació per estar en contacte amb les associacions i federacions de veïns.