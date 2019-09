Atenció Primària comparteix un sistema de notificació d'incidents amb Son Espases per millorar la seguretat

Publicado 17/9/2019 10:45:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Son Espases i Atenció Primària de Mallorca comparteixen un sistema de notificació d'incidents amb l'objectiu de millorar la seguretat del pacient.

Segons ha informat en un comunicat la Conselleria de Salut i Consum, aquest sistema, denominat Not-i-Fic, recull els riscos de tots els processos assistencials, tant hospitalaris com de l'àmbit de l'atenció primària, parant esment especial en els processos de continuïtat assistencial.

Aquest sistema és possible gràcies a la coordinació i col·laboració entre les dues comissions de seguretat del pacient existents en tots dos nivells assistencials.

El concepte de seguretat del pacient sorgeix de l'acceptació que els professionals es poden equivocar i que és necessari aprendre dels errors i establir mecanismes perquè no es tornin a produir.

En la pràctica diària sanitària es produeixen incidents relacionats amb la seguretat del pacient que, de vegades, poden arribar a generar un dany involuntari. La probabilitat que ocorrin errors a l'hora de prendre la medicació, de receptar antibiòtics en infeccions víriques, d'una caiguda o d'una confusió entre pacients, es pot disminuir amb una bona gestió de riscos clínics per part del sistema sanitari, i amb la col·laboració dels pacients i familiars. Es tracta, ha insistit la Conselleria, de reduir el risc al mínim.

ERRORS MÉS FREQÜENTS

Els errors més freqüents relacionats amb la seguretat del pacient estan relacionats amb la prescripció de medicaments, la identificació dels pacients, les infeccions nosocomials --les contretes per pacients en un recinte d'atenció a la salut--, els errors relacionats amb algun procediment o les cures.

Així, la clau per garantir l'èxit d'aquesta estratègia en salut és la participació i la voluntarietat dels professionals a l'hora d'identificar els riscos i notificar-los. Aquestes notificacions són la millor font d'informació per aprendre dels errors. D'altra banda, l'administració ha de garantir un sistema no punible, que no culpabilitza els professionals.

El Servei d'Informàtica de Son Espases ha desenvolupat el sistema de notificació Not-i-Fic, que es va adaptant contínuament a les necessitats dels professionals que ho gestionen.

Precisament, aquest 17 de setembre és el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, i per aquest motiu, Són Espases ha instal·lat una taula informativa en el vestíbul de consultes externes, entre les 09.00 i les 14.00 hores.