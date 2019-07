Augmenten un 20% les preinscripcions per a estudis de grau de la UIB

Publicado 24/7/2019 17:24:19 CET

Medicina, Infermeria i Psicologia són els graus que tenen més demanda

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Les preinscripcions per a estudis de grau de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han augmentat al voltant d'un 20 per cent aquest any respecte el curs passat, ja que ha passat de 5.098 a 6.189.

Segons ha informat la UIB en una nota de premsa, en aquest curs la Universitat ofereix 3.403 places de nou ingrés en centres propis i adscrits i el procés d'admissió i matrícula per a l'alumnat ha de passar tres llistes d'admissió.

En aquest sentit, la primera va sortir el dia 17 de juliol; la segona, el 22 de juliol, i la tercera sortirà el 29 de juliol. Cada llista d'admissió configura un mapa de matrícules i notes de tall en funció de les persones que són admeses en cada estudi.

L'alumnat sol fer la preinscripció per ordre de preferència a l'estudi i universitat als quals voldria ser admès i, com Espanya és districte únic, cada Comunitat fa el seu procés d'admissió i matrícula, amb dates diferents.

A partir de les preinscripcions que ha rebut la UIB, els graus més demandats són Medicina, Infermeria, Psicologia, Educació Primària, Fisioteràpia Administració i direcció d'empreses i Educació Infantil.

En funció del nom de sol·licituds i places, les notes de tall més demandades són Medicina (12.396), Infermeria (9.708), Física (9.626) i Fisioteràpia (8.940).

La UIB ofereix un 0,6 menys de places que el curs passat --22 places menys-- perquè alguns estudis han disminuït el nombre de places que oferien, com és el cas del Grau en Edificació --oferia 65 places i ara són 60--, el Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Mitjà rural --passa de 50 a 45 places-- i el Grau d'Enginyeria Informàtica --que passa de 165 a 150--. Incrementa l'oferta amb tres places el Grau en Odontologia que ofereix Adema, centre adscrit a la UIB.