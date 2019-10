Auxilien a un home que portava dies ferit al seu domicili a Palma

Publicado 21/10/2019 17:57:32 CET

La dona del ferit va donar avís que alguna cosa no anava bé al no saber res del seu marit des de feia dies

PALMA DE MALLORCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha auxiliat a un home que es trobava tirat en el sòl, ferit i sense poder moure's, al final d'unes escales a l'interior del seu domicili a Palma, segons ha informat el cos en una nota de premsa.

En la nit d'aquest dijous es va rebre una trucada al 091 en la qual una dona comunicava que estava de viatge i no sabia res del seu marit des de feia dies, pel que podria haver-li passat alguna cosa en el seu habitatge.

Un cotxe radiopatrulla va acudir fins al domicili del possible afectat, però no van obtenir resposta després de cridar el timbre en diverses ocasions. Els agents de policia es van entrevistar amb un veí de la finca, el qual va manifestar que feia dies que no el veia.

Quan van accedir, els agents van comprovar que diverses llums estaven enceses, així com els seus efectes personals a l'interior de la mateixa. El ferit es trobava mig atordit al final de les escales del soterrani, tombat en el sòl amb el cap recolzat en l'últim graó i hi havia un toll de sang al voltant.

L'home va obrir els ulls, en encendre els agents la llum, però no va poder articular paraula, per la qual cosa es va procedir a sol·licitar una ambulància, així com bombers, a causa de la impossibilitat de l'extracció de la víctima. L'ambulància va procedir al trasllat del ferit a l'Hospital Són Espases.