Balboa demana a l'Estat que compensi a la indústria cultural balear els "desavantatges de la insularitat"

Publicado 23/4/2019 18:12:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat al Congrés de Veus Progressistes, Guillem Balboa, ha assegurat aquest dimarts que des de la coalició demanaran a l'Estat que "compensi a la indústria cultural balear els desavantatges de la insularitat".

"També necessitem mesures fiscals per a incentivar l'illa com a espai de rodatges cinematogràfics o per a exigir una quota de pel·lícules subtitulades o doblegades al català", ha explicat en declaracions als mitjans a l'estand de la coalició amb motiu del Dia del Llibre.

En aquesta línia, Balboa ha lamentat que la indústria cultural balear sofreixi els "desavantatges" a l'hora de "desplaçar-se a la Península o exportar els seus productes a l'exterior" però també ha criticat les "dificultats" que tenen els qui treballen amb la llengua catalana com a idioma principal.

Per part seva, la candidata de MÉS per Mallorca al Consell, Bel Busquets, ha insistit que "la insularitat afecta moltíssim a les empreses culturals de Balears i a la seva competitivitat" i ha assegurat que això "empetiteix a Espanya com a país".