Balears, la comunitat amb més dissolucions matrimonials, 7,4 per cada 10.000 habitants

Publicado 9/10/2019 18:03:58 CET

Per comunitats, Balears és la comunitat amb més dissolucions matrimonials, 7,4 per cada 10.000 habitants

PALMA DE MALLORCA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nombre de demandes de dissolucions matrimonials, separacions i divorcis a Balears ha experimentat un increment del 10,11% en el segon trimestre de 2019, respecte al mateix trimestre de l'any anterior, en passar de 771 a 849, segons les dades del Servei d'Estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que han estat publicats aquest dimecres.

En concret, les 27 demandes de separació consensuada presentades en el segon trimestre són un 8% més que les presentades en el mateix període de l'any passat. En canvi, les sis demandes de separació no consensuada suposen una disminució del 40%.

Pel que fa a les demandes de divorci, les consensuades, de les quals s'han presentat 518, han crescut un 7% respecte a l'any anterior, i les no consensuades han augmentat un 18,3% (298). El nombre de demandes de nul·litat, dues en total, ha estat una més que la que es va presentar a Balears el segon trimestre de 2018.

En la comparació per comunitats autònomes, el major nombre de demandes de dissolució per cada 10.000 habitants s'ha donat a les Illes, amb 7,4; seguida per la Comunitat Valenciana, amb set; Canàries, 6,7; La Rioja, 6,6; Andalusia i Catalunya, 6,3; i Múrcia, 6,2. Totes aquestes comunitats superen la mitjana nacional (6,1).

Per contra, les xifres més baixes s'han donat a Castella i Lleó, amb 4,9 demandes per cada 10.000 habitants; País Basc, amb 5,1; i Castella-la Manxa i Extremadura, amb 5,4.

D'altra banda, les demandes de modificació de mesures matrimonials a Balears han mostrat descensos respecte al mateix període de l'any anterior. Així, les demandes de modificació de mesures consensuades, de les quals s'han presentat 118, han baixat un 0,8%; i les demandes de modificació de mesures no consensuades, 205, han experimentat un descens del 14,6%.

Les modificacions de mesures de guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials consensuades (200) han estat les mateixes que en el segon trimestre de 2018. En canvi, les no consensuades (230) han augmentat un 39,4 per cent, respectivament, en un any.