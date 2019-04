Balears participa a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya a partir d'aquest dilluns

Publicado 2/4/2019 16:33:24 CET

Balears participa un any més a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya, que té lloc des d'aquest dilluns 1 d'abril fins al dijous 4 d'abril de 2019.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat, la participació del Govern en la 56a edició de la fira especialitzada més important d'Europa és per part de la Conselleria que hi assisteix a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), integrat un any més a l'estand de l'Institut Ramon Llull (IRL).

Aquest any és el quinzè any que la creació de Balears està present en la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya. La seva presència es repeteix dos anys després que Balears, juntament amb Catalunya, fóra convidada d'honor de l'edició 2017.

Els il·lustradors de Balears que aquest any participen, a través de l'ajuda del IEB a la mobilitat, són Aina Bestard, Harold Canizales, Toni Galmés, Iván Mata, Noemí Aiolo, Maria Madrid, mentre que els editors que assisteixen en ella són Marta Jové, d'Editorial Comanegre, i Julie Reier, de Flipboku.

Els tècnics de l'IEB Antoni Planas i Karen Mülller, responsables de literatura i arts visuals, respectivament, tenen cites aquests dies amb 70 editors internacionals per afermar els contactes ja existents i establir noves relacions. L'IEB ha preparat per a la fira uns quadernets per a cada il·lustrador amb les seves publicacions més recents dels anys 2018 i 2019.