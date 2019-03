Balears participa a partir d'aquest dimecres en una fira sobre turisme a Berlín i promociona la sostenibilitat

Publicado 6/3/2019 10:09:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Balears participarà, a partir d'aquest dimecres fins al diumenge, amb un estand propi --de gairebé 500 metres quadrats (m2)-- a la fira internacional de turisme ITB a Berlín i presentarà la sostenibilitat com a eix principal de promoció turística de les Illes.

En un comunicat emès per la Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme, en aquest sentit, l'estand comptarà amb diferents panells informatius sobre els projectes finançats amb la recaptació procedent de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) a les illes, i també hi haurà un punt de recollida selectiva i àrees d'informació sobre la importància del reciclatge.

Així mateix, s'ha detallat que estarà organitzat per l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (Aetib) i estaran representades Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a més de vuit empreses co-expositores --Adramar Incoming Services, Philipp's Bike Team, PortBlue Hotel&Resorts, Jumeirah Port de Sóller Hotel&Spa, Gallery Hotels, Marhotels, Ibacar i Cycling Friendly--.

En termes més concrets, aquest dimecres es durà a terme una presentació amb els Consells Insulars i se signarà un memoràndum d'enteniment entre la Conselleria, la direcció general d'Educació Mediambiental, Qualitat Ambiental i Residus, i la fundació alemanya Futouris per establir col·laboracions amb l'objectiu que les empreses turístiques redueixin l'ús de plàstic i incrementin la seva quota de reciclatge.

L'equip de la Conselleria que es desplaça la ITB aprofitarà també la seva presència a la fira per mantenir reunions amb els operadors turístics alemanys com Tui, FTI, DER Touristik, Thomas Cook, Alltours, Schauinsland i RTK amb la finalitat de conèixer de primera mà com s'afronten els propers mesos turístics.