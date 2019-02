Cladera diu que els 500 milions que podrà rebre Balears a mercats tradicionals suposen "un punt d'inflexió"

Actualizado 1/2/2019 17:29:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Balears ha rebut llum verda per part del Consell de Ministres per formalitzar la sortida als mercats financers l'any 2019 i així poder obtenir més de 500 milions d'euros al marge dels mecanismes de finançament de l'Estat.

En un comunicat emès per la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, s'ha informat que s'aconseguirà prop del 50 per cent de les necessitats financeres de l'exercici 2019 als mercats tradicionals, mitjançant préstecs a llarg termini i emissió de deute públic, fins que el 2021 pugui arribar al 100 per cent.

L'altre 50 per cent, de moment, es mantindrà dins del compartiment Facilitat Financera, l'instrument financer de l'Estat al que Balears es va adherir l'any passat, gràcies al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària --dèficit, deute i regla de despesa--, un fet que li va permetre deixar de finançar-se a través del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).

Segons la seva consellera, Catalina Cladera, l'inici de la desvinculació gradual dels mecanismes de liquiditat de l'Estat suposen "un punt d'inflexió" per a Balears i una mostra de la "bona salut i la credibilitat financera".