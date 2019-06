Balears registra dues morts per ofegament en espais aquàtics fins el mes de maig

Publicado 4/6/2019 10:46:50 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

Dues persones han mort per ofegament en espais aquàtics en el que va d'any a Balears que se sumen al total de 85 de tot l'Estat, segons les dades recopilades en l'Informe Nacional d'Ofegaments (INA) que elabora la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme.

L'informe també revela que, a nivell nacional, maig ha estat el mes amb més morts per ofegament i han perdut la vida ofegades en el medi aquàtic un total de 24 persones.

Aquestes dades del mes de maig, segons han assenyalat des de la federació, trenquen la tendència a la baixa que s'havia mantingut en tres dels quatre mesos anteriors, on només durant el mes de febrer hi havia hagut més morts que en el mateix mes de l'any anterior.

Encara així, la xifra final de maig en el conjunt de l'any és inferior a la de 2018, ja que l'últim dia del mes de maig de 2018 es portaven comptabilitzades 92 persones mortes, set més que les d'enguany.

A més, les dades d'aquest mes se situen per sota de la mitjana de víctimes mortals de l'últim quinquenni en aquests 31 dies (30,2), una mitjana que, segons han assegurat, es veu molt afectada per "l'absurda" xifra que es va donar el 2016, amb 54 defuncions.

Així mateix, en el 2019 el perfil de la persona ofegada al maig ha estat el d'un home (79%) i de nacionalitat espanyola (81%). De la mateixa manera, el 50 per cent es va ofegar a la platja, el 75 per cent tenia 45 anys o més i, el 54,2 per cent dels accidents van ocórrer entre les 12.00 i les 14.00 o entre les 16.00 i les 18.00 hores.

CANÀRIES, ENCAPÇALA LA LLISTA AMB 16 MORTS

Per comunitats autònomes, Canàries encapçala el registre de defuncions en els cinc primers mesos de 2019, amb 16 morts --tres d'elles al maig--, seguida de Galícia, amb 12 --quatre al maig--, i Andalusia, amb deu --set al maig--. Catalunya comptabilitza vuit morts --quatre al maig--, Astúries, La Rioja, Comunitat Valenciana i País Basc, cinc en cada cas.

Per darrere se situen Múrcia, amb quatre morts fins a maig; Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, amb tres; i Balears i Cantàbria, amb dos. No comptabilitzen morts per ofegament en espais aquàtics en el que va d'any Castella-la Manxa, Comunitat de Madrid, Navarra i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.