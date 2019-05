Balears registra el lloguer d'habitatges de platja més elevat de l'Estat amb 1.659 euros per setmana, segons pisos.com

Publicado 30/5/2019 11:45:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Balears presenta el lloguer més elevat de l'Estat en habitatges de platja amb una renda setmanal de 1.659 euros, la qual cosa es tradueix en un repunt interanual del 4,54 per cent, segons una anàlisi del portal immobiliari www.pisos.com.

L'estudi també revela que el preu mitjà de venda a les Illes és de 342.020 euros, un 7,48 per cent més que en 2018, i mostra que han de passar 21 anys perquè el propietari amortitzi la compra. Quant a la rendibilitat per llogar-ho és del 3,88 per cent.

PUJA EL LLOGUER UN 4,64% I LA VENDA UN 4% EN L'ESTAT

A nivell estatal, l'evolució dels preus de venda i de lloguer en la costa espanyola demostren que aquest mercat "gaudeix de bona salut", un habitatge tipus en venda a les platges de l'Estat costa, de mitjana, 231.486 euros, un 4 per cent més que en 2018, quan el preu mitjà va ser de 222.584 euros.

Quant al lloguer, s'ha passat d'una renda mitjana de 682 euros setmanals a 714 euros, la qual cosa representa un repunt interanual del 4,64 per cent.

Així mateix, pel que respecta a l'amortització, si en 2018 havien de passar 33 anys perquè el propietari amortitzés la compra, suposant que es gaudís del pis dues setmanes a l'any i es llogués a un tercer vuit setmanes més, en 2019 es reduiria a 32 anys.

"La segona residència a la platja és un actiu que, lluny de perdre interès, s'ha enfortit", ha explicat el director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font, qui també ha indicat que les alces resulten moderades, ja que no hi ha pujades de dos dígits en cap costa".

COSTA DEL GARRAF, PIS MIG MÉS CAR EN VENDA

La Costa del Garraf té els pisos mitjans més cars en venda amb un preu mitjà de 459.452 euros i li arrabassa el primer lloc a Costa Vasca que registra un preu de 458.453 euros i queda segona posició, seguit de Costa Brava que es manté en el tercer lloc, amb 379.813 euros.

Quant als pisos mitjans més econòmics, es localitzen en Costa d'Almeria (118.367 euros), Ries Altes (142.530 euros) i Costa Cálida (144.940 euros), igual que l'any passat.

Pel que respecta al lloguer, els litorals d'Almeria (419 euros/setmana), Ries Altes (453 euros/setmana) i Ries Baixas (473 euros/setmana) són els més assequibles, mentre que Balears, Costa Brava (1.148 euros/setmana) i Costa del Garraf (1.031 euros/setmana) són els més costosos.