Balears registra el major increment del preu de l'habitatge usat en el primer trimestre de l'any, segons Idealista

El preu mitjà del metre quadrat de l'habitatge usat a Espanya s'ha situat en els 1.703 euros en el primer trimestre de l'any, un 6% més que en el mateix trimestre de l'any anterior, segons l'últim índex de preus d'idealista. En concret, el major increment s'ha registrat a Balears, on els propietaris demanen un 17,1% més pels seus habitatges que en el primer trimestre de 2018.

Per darrere, li segueixen Madrid (+15,5%), Canàries (+13,7%), Catalunya (+7,3%), La Rioja (+5,8%), Comunitat Valenciana (+5,2%), Navarra (+4,4%), Andalusia (+4,1%), País Basc (+1,4%), Aragó (+0,8%), Castella i Lleó (+0,5%) i Astúries (+0,2%). En el costat contrari, s'han registrat descensos en el preu mitjà de l'habitatge usat a Múrcia (-2,3%), Extremadura (-1,8%), Cantàbria (-1,7%), Galícia (-1,6%) i Castella-la Manxa (-0,7%).

Per al cap d'estudis d'Idealista, Fernando Encinar, "les dades confirmen l'estabilització en els preus de l'habitatge en venda". Així mateix, ha ressaltat que, encara que alguns municipis registren pujades, "els increments encara estan molt per sota dels quals es van registrar en exercicis anteriors".

"La tendència per a 2019 apunta a aquesta relaxació en els preus, encara que les eleccions d'abril i maig seran la prova de foc per a saber si es consolida o no", ha afegit. A més, creu que les polítiques municipals quant a creació d'habitatge nou, l'embranzida del turisme i la capacitat per a generar ocupació "podrien tensionar els preus en algunes capitals".

No obstant això, ha assegurat que "lluny del fantasma de la bombolla i amb uns preus més continguts, les transaccions d'habitatges continuaran en la mateixa senda de creixement en la qual van acabar 2018, amb el suport dels baixos tipus d'interès i la competència dels bancs per concedir hipoteques".