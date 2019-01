Balears és la segona regió on més puja el preu de l'habitatge respecte a l'any anterior, un 20%, segons pisos.com

Publicado 8/1/2019 13:12:48 CET

Palma és la cinquena capital més cara de l'Estat

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Balears és la segona regió on més ha pujat el preu de l'habitatge respecte l'any passat, concretament un 20,19 per cent més respecte el mateix mes de 2017, encara que va caure un 3,61 per cent enfront del mes de novembre, amb 2.859 euros per metre quadrat, segons l'informe anual de preus de venda de www.pisos.com.

A l'informe es detalla, així mateix, que Palma de Mallorca va liderar amb un 27,15 per cent les pujades d'un any a un altre i va deixar un preu mitjà de 3.030 euros per metre quadrat, xifra que la situa com la cinquena capital més cara de l'Estat.

A més, s'informa que Balears va ser l'autonomia més cara del país, tenint per darrere al País Basc, amb 2.709 euros el metre quadrat, i en l'àmbit provincial, Balears va ser la segona més cara.

Respecte als municipis balears, Santa Eulalia del Riu va ser el novè municipi de l'Estat, amb un 18,11 per cent que més va pujar trimestralment, mentre que Sant Antoni de Portmany va ser el que més va caure, amb un descens del 5,08 per cent.

Sa Pobla, per la seva banda, amb 1.433 euros per metre quadrat, va ser el municipi més assequible al desembre mentre que Sant Josep de sa Talaia, amb 6.138 euros el metre quadrat, va encapçalar el llistat de municipis més cars d'Espanya.

A NIVELL ESTATAL

En relació al conjunt de l'Estat, el preu de l'habitatge s'ha situat a finals de 2018 en els 1.673 euros per metre quadrat, un 6,4% més que al desembre de 2017.

El director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, creu que, encara que l'habitatge s'ha aferrat al seu recorregut a l'alça l'any 2018, el ritme començarà a temperar-se, perquè "a determinades zones ha tocat sostre".

Per a Font, la moderació és la resposta natural del mercat a un cicle expansiu "que es toparà amb la desacceleració de l'economia". Així, considera que els preus residencials acabaran acusant els problemes d'accessibilitat als quals s'enfronten els potencials compradors, "encapçalats per la falta d'estalvi previ i l'encariment del finançament".

Respecte aquest any, Font creu que el sector immobiliari estarà sotmès a "corrents de canvi" que podrien influir "tant en els preus com en el nivell de compravendes o de préstecs concedits".

"Caldrà veure com respon l'habitatge a l'entrada en vigor de les noves normatives relatives al lloguer i a les hipoteques, al mateix temps que seguirem de ben a prop la possible pujada de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu (BCE)", ha recordat Font.

A més, ha afegit que la dilatació en l'aprovació dels Pressupostos podria acabar amb la convocatòria anticipada d'eleccions generals. "Els comicis solen esperonar l'urbanisme de ciutats i regions, per la qual cosa esperem un escenari immobiliari palpitant", ha afegit.