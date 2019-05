Barons territorials de Podem, De la Concha entre ells, reunits abans del Consell Ciutadà per fixar posicions

Publicado 6/5/2019 17:16:13 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

Un nombre indeterminat de líders autonòmics de Podem, entre els quals es troba la secretària general de la formació morada a Balears, Mae de la Concha, han mantingut aquest dilluns reunions prèvies al Consell Ciutadà Estatal (CCE) que se celebrarà aquesta mateixa tarda, per fixar postures abans de la reunió del màxim òrgan de Podem entre assemblees.

El CCE va ser convocat per a aquest dilluns la setmana passada, quan es va reunir el Consell de Coordinació de Podem, amb l'objectiu d'analitzar els resultats de les eleccions generals del 28 d'abril i preparar-se de cara als diferents comicis del 26 de maig.

Igual que va ocórrer després de la sortida d'Íñigo Errejón de la formació al gener d'aquest any, quan es va celebrar l'últim CCE, avui alguns barons han reeditat la reunió de la qual es va conèixer llavors com a 'Declaració de Toledo' amb l'objectiu de preparar el Consell Ciutadà Estatal. Per aquell temps van demandar a la direcció de la formació "unitat i responsabilitat".

Si bé es desconeix quins barons han participat en la reunió preparatòria d'aquest dilluns, a la de gener van assistir fins a deu secretaris autonòmics. L'amfitrió d'aquella trobada va ser García Molina, i fins a Toledo es van apropar els secretaris generals d'Euskadi (Lander Martínez), Múrcia (Óscar Urralburu), La Rioja (Kiko Garrido), Illes Balears (Mae de la Concha), Extremadura (Alvaro Jaén), València (Antonio Estañ), Canàries (Noemí Santana), Aragó (Nacho Escartín) i Astúries (Daniel Ripa).

La reunió del CCE ha començat a les 16.30 hores en el Cercle de Belles arts de Madrid i al mateix assistiran tant el secretari general, Pablo Iglesias, com els membres permanents de l'òrgan (62 membres triats per l'Assemblea Ciutadana). A aquests se sumen els secretaris generals autonòmics i de les ciutats de Ceuta i Melilla, un representant de les persones inscrites en l'Exterior i quatre representants dels Cercles. En aquesta ocasió com a excepció, s'uneixen als assistents els diputats electes en les generals del 28 d'abril.