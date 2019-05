Bauzá anima a l'electorat a votar i a "triar amb llibertat"

Publicado 26/5/2019 13:05:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Ciudadanos (Cs) al Parlament Europeu, José Ramón Bauzá, ha votat aquest diumenge a Marratxí i ha aprofitat l'ocasió per animar a l'electorat a exercir el seu dret a vot per "triar amb llibertat" els projectes, idees i persones que "siguin més importants" per a cadascun.

"L'important és anar als col·legis electorals i, en funció de les idees, projectes i persones, que cadascun triï en llibertat perquè aquesta és la veritable festa de la democràcia", ha declarat Bauzá.

"El que per a nosaltres és un dret, per a uns altres és una lluita perquè no a tots els països es pot votar", ha afirmat Bauzá, per la qual cosa ha animat a l'electorat a participar "d'aquest gran dia" i a decidir "en llibertat" el que "sigui més important" per a cadascun.