Bauzá diu que la seva "col·laboració" amb Cs és "estrictament ideològica" i "fora de l'àmbit autonòmic"

Publicado 11/3/2019 18:47:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern, José Ramón Bauzá, ha assegurat aquest dilluns que la seva col·laboració amb Ciudadanos és "estrictament ideològica" i que aquesta s'emmarca "fora de l'àmbit autonòmic".

En declaracions als mitjans després de participar en un acte en el Consolat de Mar en el qual s'ha descobert el seu retrat, Bauzá ha dit que encara que ell "fes un pas enrere" i sortís del PP, els seus ideals "segueixen sent els mateixos", i que entre ell i el president de Ciudadanos, Albert Rivera, hi ha "una unió ideològica", que passa per la "defensa del liberalisme".

A més, després que el portaveu de Cs en el Parlament balear, Xavier Pericay, digués que Bauzá no tenia "res a fer a Balears", l'ex 'popular' ha dit que ell ja va tenir "l'orgull i el privilegi" de ser el president del Govern, al que s'ha referit com "el màxim càrrec de representació política". "Jo ja vaig complir una etapa, i entenc que és perfectament lloable que hi hagi altres persones que vulguin ostentar el mateix càrrec".

"Jo mai m'he plantejat res més que no fos una línia purament ideològica, però òbviament, per voluntat pròpia, fora de l'àmbit autonòmic", ha insistit.

Bauzá ha recordat que aquesta "col·laboració" es materialitza en "converses purament ideològiques" entre ell i Rivera, així com amb el secretari general del partit, José Manuel Villegas.

En aquest sentit, ha expressat que hi ha "uns punts coincidents com la implantació del trilingüisme". "El sistema educatiu de Ciudadanos és el trilingüisme, i aquest és el model que jo vaig instal·lar a Balears", ha expressat.

Finalment, sobre la possibilitat d'anar a llistes de Ciudadanos, ha dit que "de moment" no ha abordat aquest tema amb la formació.