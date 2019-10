Beni Aguiló i Alfonso Rodríguez, candidats d'Unides Podem al Senat per Mallorca, i Jover repeteix al Congrés

Publicado 7/10/2019 14:04:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alfonso Rodríguez (EUIB) i Beni Aguiló (Podem) seran els candidats d'Unides Podem al Senat per Mallorca, mentre que Antònia Jover repetirà com a cap de llista al Congrés per Balears.

Com a nombre 2 en la llista d'Unides Podem al Congrés repeteix també Lucía Miriam Muñoz Dalda. A l'abril, la coalició va obtenir dos escons al Congrés i tant Jover com Muñoz han exercit de diputades.

La resta de la llista es renova: completen la candidatura Jorge Roselló Bouso, Natividad Isidora Benejam Begur, Daniel Baltasar Pueyo Adrover (que va ser suplent a l'abril), Xavier Morell Sansó, Alejandro Montero Ortiz i Vanesa Díaz Ojeda (també suplent a l'abril). Com a suplents, figuren Laura Pérez Reol, Yolanda Cruz del Rio i Artur Parrón Guasch.

Pel que fa al Senat, cal recordar que en les passades eleccions del 28 d'abril, Unides Podem va presentar una candidatura conjunta per Mallorca amb MÉS i altres forces d'esquerra, batejada com 'Veus Progressistes'. Llavors, van ser candidats Rosa Cursach i Pep Malagrava. Per a la nova cita electoral no han optat per aquesta fórmula i han renovat la llista per Mallorca. Beni Aguiló, responsable de Cultura de Podem Balears, i Alfonso Rodríguez d'EUIB, són els candidats.

Per la seva banda, Mario Devis repeteix com a candidat per Eivissa-Formentera (de suplents, Ángeles Roselló Díaz i Joan Bennasar Torres) i Antònia Florit per Menorca (de suplents, Pablo Jesús Jiménez Fernández i Claudia Reigosa de la Creu).