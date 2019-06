El 'Bibliojardí' de la Biblioteca de Cultura Artesana del Consell torna a la Misericòrdia amb activitats culturals

Publicado 26/6/2019 12:31:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

El 'Bibliojardí' de la Biblioteca de Cultura Artesana del Consell de Mallorca tornarà a la Misericòrdia a les 09.00 hores del dijous amb un programa d'activitats culturals, que romandran obertes al públic fins al 28 de setembre.

Segons ha informat el Consell en un comunicat, el 'Bibliojardí' obrirà de 09.00 a 20.00 hores de dilluns a divendres i els dissabtes de 09.30 a 13.00 hores. El servei romandrà tancat els dissabtes de juliol i agost.

En 2017 la Biblioteca de Cultura Artesana, vinculada al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, va posar en marxa aquest projecte consistent a treure el servei de consulta en sala al jardí del Centre Cultural la Misericòrdia, entre els mesos de juny i setembre, amb l'objectiu de potenciar la biblioteca pública com a lloc de trobada i de relació social.

En concret, hi ha una zona infantil que disposa d'una 'caseta dels contes' i un espai per a adults on es pot consultar la premsa, les revistes i els llibres.

Per dinamitzar el projecte, la Biblioteca de Cultura Artesana ha organitzat per a aquesta edició un cicle d'activitats culturals, una iniciativa que engloba diverses propostes que es duran a terme un dijous de cada mes, a les 21.00 hores, en el mateix jardí de la Misericòrdia.

La formació musical 'Vers Endins' serà l'encarregada de començar el cicle el 27 de juny amb un recorregut musical per la poesia catalana. El 18 de juliol, Retret Teatre oferirà un recital amb textos de Federico García Lorca i Miguel Hernández mentre que la música de Jaume Tugores amenitzarà la vetllada del 22 d'agost.

Elixir Teatre tancarà el programa el 19 de setembre amb l'obra teatral 'Fulla Endintre', una adaptació de l'obra 'Terra Baixa' d'Àngel Guimerà.