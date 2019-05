El BOE publicarà demà les candidatures per a les eleccions europees

Publicado 29/4/2019 16:22:14 CET

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletí Oficial de l'Estat (BOE) publicarà aquest dimarts les candidatures per a les eleccions europees del pròxim 26 de maig, una vegada que hagin estat proclamades per la Junta Electoral Central (JEC).

Com a les eleccions europees la circumscripció és d'àmbit estatal, les llistes van haver de presentar-se davant la Junta Electoral Central i aquelles formacions que no van aconseguir escó als comicis anteriors, els de 2014, van haver d'aportar a més 15.000 signatures de ciutadans com a aval.

Partits i coalicions van presentar un total de 39 candidatures per a les eleccions europees, segons va recollir el BOE la setmana passada, però la JEC ha hagut d'examinar el compliment de tots els requisits formals i sobretot els 15.000 avals presentats per les formacions extraparlamentàries.

Als comicis del 26 de maig hauran d'elegir-se 54 diputats al Parlament Europeu (amb cinc més a la reserva per a quan es produeixi el Brexit). Aquest mateix dia també hi ha eleccions locals per a assignar 67.319 regidors de més de 8.000 municipis i 715 diputats autonòmics de dotze comunitats.

La campanya electoral començarà a les zero hores del divendres 10 de maig i conclourà a les dotze de la nit del dia 24, dues setmanes després.