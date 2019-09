El buc de l'Armada segueix el seu camí a Lampedusa a l'espera de si s'activa el repartiment de migrants

Publicado 21/8/2019 12:22:44 CET

Espanya i altres cinc països de la UE es van comprometre a acollir els ocupants de l''Open Arms'

El buc de l'Armada 'Audaz', que va sortir ahir de Cadis amb destinació a l'illa italiana de Lampedusa per acompanyar a l''Open Arms', romandrà a la zona a l'espera de si s'activa el mecanisme de repartiment coordinat per la Comissió Europea i que incloïa Espanya al costat d'altres cinc països per acollir als migrants del vaixell de l'ONG.

Així ho ha explicat aquest dimecres en declaracions a la Cadena Ser, recollides per Europa Press, la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, quan ha estat preguntada per què va fer el buc de l'Armada una vegada que la Fiscalia italiana va ordenar el desembarcament dels migrants de l''Open Arms'.

La 'número dos' de l'Executiu ha recordat que sis països europeus es van comprometre a acollir als migrants de l''Open Arms' i que en cas que finalment s'apliqués aquest repartiment, Espanya estaria "en condicions de portar" als migrants que li corresponen. En aquests moments, ha afegit, "s'està a l'expectativa del que decideixen les autoritats italianes".

D'igual manera s'ha pronunciat la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, qui en declaracions a Antena 3, recollides per Europa Press, ha dit que el Govern està seguint "al minut el que s'acordi a Itàlia i en funció d'aquesta evolució" es prendran les decisions oportunes pel que fa a l''Audaz'.

"Anem a veure el que acorda la Fiscalia italiana, ho seguirem al minut", ha respost Robles quan se li ha preguntat per què va a fer ara el buc de l'Armada, encara que, a diferència de Calvo, no ha fet esment a cap moment al sistema de repartiment acordat a la UE.

En tot cas, la ministra ha defensat la gestió del Govern de Pedro Sánchez en la crisi de l''Open Arms', afirmant que la seva implicació ha estat "permanent" des de fa 19 dies. "Després de 19 dies en els quals Matteo Salvini ha incorregut en greus violacions del dret del mar i ha incomplit les mínimes normes del Dret Internacional, Espanya, davant el drama humanitari, s'ha decidit a actuar", ha explicat.

Això sí, ha insistit que el migratori és un "problema polític de gran importància en la UE" i no concerneix un únic país, per aquest motiu s'engegués l'esmentat repartiment entre sis països. "Des del primer moment, el Govern espanyol va estar en l'àmbit de la UE tractant de donar una resposta", ha apuntat.

'OCEAN VIKING'

Sobre l''Ocean Viking', el vaixell de Metges sense Fronteres que es troba també en el Mediterrani sense poder atracar en un port segur amb més de 300 migrants a bord, Carmen Calvo ha insistit en la necessitat d'una resposta coordinada d'Europa.

"Espanya és el país que més i millor fa la seva tasca, ho fem amb criteris de seguretat i resposta humanitària i pretenem que Europa millori i avanç perquè no pot correspondre a un sol país sempre la resposta", ha subratllat.