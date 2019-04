Bulgària es proclama guanyadora en el Mallorca World Folk Festival

Publicado 7/4/2019 14:10:20 CET

El grup d'Ensemble Pirin de Bulgària se n'ha dut el primer premi --i una dotació de 6.000 euros-- del Mallorca World Folk Festival (MWFF), que s'ha celebrat a l'Auditorium de Palma, mentre que el segon i tercer lloc l'han ocupat Brasil i Turquia respectivament.

Segons ha informat el Consell de Mallorca en un comunicat, l'Escola de música i danses de Mallorca va obrir la passada nit del dissabte l'acte amb una gran actuació com a amfitrions del festival.

Després de la interpretació d'un ball per cadascun dels 14 passos participants (Brasil, Bulgària, Colòmbia, Grècia, Itàlia, Lituània, Holanda, Polònia, Portugal, Rússia, Romania, Turquia, l'Índia, Eslovàquia) es va fer un ball conjunt d'un bolero mallorquí.

"Mallorca ha estat sempre, i volem que així segueixi, una terra oberta al món; un lloc de trobada, un lloc plural i divers", ha declarat el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat abans de fer entrega dels premis.

Abans de conèixer els tres finalistes, es van fer entrega dels premis de 'Millor Música' per a Lituània - Folk Ensemble 'Saulo', 'Millor Vestuari' per a Polònia i el premi 'Autenticitat Bartomeu Ensenyat i Estrany' per a Portugal- Grup Etnogràfic d'Areosa. Tots els premis compten amb una dotació de 1.000 euros.

En segon lloc i amb una dotació de 3.000 euros, han quedat l'agrupació Aldeia dues Anjos del Brasil.

Finalment, el tercer premi, dotat de 2.000 euros, l'han recollit els membres de Büyükçekmece Municipality Golden Bridge Folk Dances Ensemble Sport Club de Turquia.