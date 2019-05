Busquets defensa a Madrid l'aposta del Govern per "un turisme sostenible"

Publicado 8/5/2019 10:55:39 CET

La vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, ha acudit aquest dimecres a una trobada organitzada a Madrid per a defensar "l'aposta del Govern per un turisme sostenible".

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, l'Agència d'Estratègia Turística de Balears (Aetib) ha organitzat una trobada amb premsa especialitzada en turisme a Madrid amb la finalitat de donar a conèixer les iniciatives sostenibles que es duen a terme a les Illes i els seus efectes positius per a un model turístic sostenible.

Busquets ha inaugurat l'acte manifestant que el Govern entén "la sostenibilitat com un concepte global i transversal, i per això impulsa mesures a favor del desenvolupament sostenible des de totes les àrees de govern".

Així mateix, ha dit que aquestes polítiques són "valentes, per a fer de la sostenibilitat una realitat"", i ha conclòs que "qualitat i sostenibilitat" seran la seva "marca diferenciadora".

A continuació, el director gerent de la Aetib, Jaume Alzamora, ha exposat a la vintena de periodistes presentis les mesures concretes preses a Balears en els últims anys.

A part de les diferents lleis aprovades pel Parlament, com la llei de residus o la llei de canvi climàtic, Alzamora ha volgut destacar diferents projectes finançats per l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

Aquesta presentació a Madrid té lloc després d'haver-la fet també a Londres amb la finalitat de complir amb l'obligació d'informar sobre les actuacions del ITS i garantir la transparència dels projectes, així com marca la llei i els plans anuals de Fons per a l'Impuls de Turisme Sostenible.