Publicado 2/3/2019 14:58:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de MÉS per Mallorca al Consell, Bel Busquets, ha assegurat aquest dissabte que el català "mai ha estat un problema sinó un factor de cohesió" a Balears, després de ser preguntada per les declaracions del líder nacional del Partit Popular, Pablo Casado, qui ha proposat una Llei de llengües perquè el castellà sigui vehicular a les escoles de tota Espanya i que les llengües cooficials, com el català a Balears, siguin "mèrit" però no un requisit per accedir a la funció pública.

Així s'ha expressat Busquets en declaracions als mitjans prèvies a una assemblea de la formació ecosoberanista en la qual han estat presents la resta de candidats de MÉS per Mallorca de cara als propers comicis per fer un balanç dels 'Acords pel Canvi'.

"El català és la llengua pròpia de Balears, tal com marca l'Estatut d'Autonomia, no farem batalla per la llengua perquè això ja va formar part de la legislatura de Bauzá", ha etzibat Busquets.

En aquest sentit, la candidata de MÉS al Consell de Mallorca ha recordat que "100.000 persones van sortir al carrer per dir que a Balears volem viure en català". Preguntada pels moviments de l'expresident balear José Ramón Bauzá, Busquets ha apuntat que "va lluitar durant quatre anys" contra les "polítiques nefastes" en matèria econòmica i educativa de Bauzá.

A més, ha remarcat que "no es pot jugar amb aquests canvis de color polític", en referència a les declaracions del president de Ciudadanos, Albert Rivera, qui va afirmar estar "encantat d'obrir els braços" del seu partit a persones com l'exministre de Treball socialista Celestino Corbacho i el citat José Ramón Bauzá.

"No sé què cerca, si tornar a tenir una responsabilitat o una cadira, però MÉS per Mallorca a cap moment apostarà per una figura com Bauzá", ha resolt.

IMPOST SOSTENIBLE, LLEI DE RESIDUS I LLEI DE CANVI CLIMÀTIC

Preguntada pels "grans assoliments" de la legislatura durant els 'Acords pel Canvi', Busquets ha mencionat l'Impost de Turisme Sostenible, del com ha dit que "ha permès millorar la vida de les persones i millorar el medi ambient" amb els diners recaptats a través de l'activitat turística; la Llei de Residus, de la qual ha destacat la seva capacitat per "alliberar a Balears" dels plàstics d'un només ús; i la Llei de Canvi Climàtic, una norma "pionera" en l'Estat i a Europa que posiciona les Balears "com a exemple".

Finalment, Busquets ha insistit en la "necessitat" que la seva formació "continuï, com a mínim, una legislatura més" en el Govern per afavorir que les "formacions progressistes" continuïn en l'Executiu i "al servei de les persones". "És l'única manera d'aturar l'avanç de l'extrema dreta", ha manifestat.