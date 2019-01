Busquets subratlla que l'aposta del Govern per la sostenibilitat "ha de superar més d'una legislatura"

Publicado 24/1/2019 17:43:46 CET

La consellera ressalta que malgrat el 'Brexit', les dades actuals indiquen que de moment es manté la demanda dels turistes britànics

La vicepresidenta i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha declarat aquest dijous que el Govern ha "apostat per la sostenibilitat i la qualitat" turística dins d'"una estratègia a llarg termini" que "ha de superar més d'una legislatura".

Així s'ha expressat Busquets en declaracions als mitjans durant la celebració de la Fira Internacional de Turisme (Fitur) a Madrid, en resposta a una pregunta sobre les crítiques que les federacions i associacions empresarials hoteleres han manifestat envers l'administració autonòmica.

La consellera ha argumentat que el turisme, com a motor econòmic de les Illes, "ha de ser una palanca d'augment i diversificació econòmica per altres sectors que també han de ser importants".

En aquesta línia, Busquets ha raonat que, amb l'impost de turisme sostenible -que els hotelers han exigit retirar-, han fet que els turistes "per una petita quantitat" ajudin a "mantenir un paradís" que "visiten una vegada i una altra".

La vicepresidenta també ha ressaltat el profit dels 200 milions recaptats amb l'impost i la incidència que aquests fons tindran en la "millora del paisatge, la cultura i la diversificació econòmica", entre altres aspectes. "Són punts forts que ens fan més competitius", ha dit.

BREXIT

D'altra banda, en referència a les preocupacions del sector hoteler per la conjuntura internacional, Busquets ha apuntat que el Govern manté contactes amb l'Executiu estatal per analitzar l'evolució del 'Brexit'. Sobre aquest tema, ha assenyalat que les dades actuals indiquen que de moment es manté la demanda dels turistes britànics.

Així, la consellera ha assenyalat que Balears constitueix una oferta "consolidada" de "70 anys d'història". "Tenim un producte que encara està vigent i agrada als visitants britànics", ha emfatitzat.

REIVINDICACIONS DELS HOTELERS

A una roda de premsa aquest dijous en Fitur, les federacions i associacions hoteleres de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera han reclamat al Govern diferents actuacions, com el control de l'oferta de lloguer turístic il·legal o la retirada de l'Impost de Turisme Sostenible, com a "mesures urgents per fer front a un canvi de cicle" per "evitar una pèrdua de competitivitat turística".

Els hotelers han advertit de la "incertesa a la qual s'enfronta el sector turístic" i l'alentiment de l'economia" i de la demanda turística a causa de la recuperació de les destinacions competidores -a la ribera sud i oriental del Mediterrani-, el 'Brexit', la devaluació de la lira turca i l'increment dels preus del petroli.

A això han sumat "polítiques que contribueixen a generar una major incertesa" i han demanat al Govern el control de l'oferta de lloguer turístic il·legal, l'adaptació de la normativa per permetre la inversió i la retirada de l'impost turístic, assegurant que té finalitats "recaptatòries" i que els projectes derivats "gens tenen a veure amb el turisme i el medi ambient".