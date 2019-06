La CAEB demana mesures que afavoreixin l'activitat empresarial per estimular la creació d'ocupació

Publicado 4/6/2019 13:09:55 CET

En concret, demanen més formació per als treballadors i la integració de noves tecnologies en les empreses

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha valorat les xifres d'afiliació a la Seguretat Social i atur registrat de maig publicades aquest dimarts assenyalant que "la creació es manté per sota de la mitjana nacional" pel que ha argumentat que és "precís la posada en marxa de mesures que afavoreixin l'activitat empresarial per estimular la creació d'ocupació".

Segons ha informat la confederació d'associacions en un comunicat, per aconseguir aquest objectiu, demanen una millora de les habilitats del capital humà i la integració de les noves tecnologies en els processos empresarials, atès que són els aspectes, segons ells, "en els quals l'arxipèlag evidencia una major bretxa respecte del seu entorn competitiu".

El nombre mitjà de treballadors afiliats al maig (557.469 persones) s'ha incrementat un 2,3 per cent en termes interanuals. La creació d'ocupació de l'arxipèlag s'ha situat, novament, per sota de la mitjana nacional (2,8 per cent), donant continuïtat a la tònica que es ve produint des dels primers compassos de l'any.

Des d'un punt de vista sectorial, des de la CAEB apunten que aquest menor dinamisme de l'ocupació s'ha fet palès en l'àmbit industrial i, especialment, en els serveis, mentre que el creixement de l'afiliació de treballadors ha mantingut un pols més sostingut en la construcció.

La marxa de l'ocupació està influint, en aquest sentit, sobre l'evolució de l'atur registrat, segons Planas. A la llum d'aquesta evolució, la presidenta ha apuntat que des de CAEB aposten per "la millora de la productivitat com a via principal per aconseguir una ocupació més estable i de major qualitat".