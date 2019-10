Calvià canvia l'ús d'un solar taxat en 650.000 euros per allotjar la nova estació d'ITV

Publicado 21/10/2019 17:15:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Calvià ha aprovat per unanimitat la modificació puntual del Pla General per al canvi d'ús d'un solar taxat en 650.000 euros per allotjar la nova estació d'ITV.

Segons ha informat el Consistori en un comunicat, el solar --que passa a ser equipament privat a equipament públic-- es troba situat al carrer Son Thomàs del Polígon de Son Bugadelles i compta amb 5.600 m2.

El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Comerç i Activitats, Marc López, ha assenyalat que amb aquesta aprovació "Calvià està més prop d'acollir la cinquena estació d'ITV de Mallorca".

Una vegada s'hagi adquirit, es farà la cessió al Consell de Mallorca per a la construcció de les instal·lacions en aquest terreny que seguirà formant part del patrimoni municipal.