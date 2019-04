El camí de Jesús estrena aquest dilluns nova zona ORA

Publicado 1/4/2019 14:09:52 CET

El camí de Jesús estrena nova zona ORA a partir d'aquest dilluns, a l'illeta formada pels carrers Lluís Vives, General Riera i camí de Jesús.

Segons ha informat Cort en un comunicat, l'àrea de Mobilitat ha senyalitzat la nova zona blava, que formarà part del sector 2/3, després que l'estudi realitzat per la regidoria avalés la iniciativa sobre la base de la mesura 35 del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).

A més, també es dóna resposta a les peticions tant dels veïnats com de Pimeco, que van recollir les peticions dels comerciants del barri.

La mesura cerca la reducció del trànsit de vehicles que cerquen aparcament, afavorir la rotació de vehicles a la zona comercial i minvar la "insdisciplina" d'aparcament que es registra.

A mitjan mes de febrer es va enviar informació a tots els residents de la zona per explicar-los l'inici de la nova zona blava i allò que havien de fer per obtenir el distintiu anual de zona ORA, que permet estacionar a les places que no són 0/0.

De forma excepcional, els veïnats que encara no tinguin el distintiu anual de l'ORA podran acudir a Mobilitat durant aquesta setmana sense cita prèvia per obtenir-lo.

Els nombres parells del camí de Jesús seran zona 0/0, és a dir, de rotació comercial. Així, els carrers de Lluís Vives, Francisco Rover, Reverend Antoni Tauler, Alfred Bonet, Teseu Valentí i Sant Joan de la Salle pertanyeran al sector 2/3, a més del tram del carrer del General Riera entre els carrers de Lluís Vives i Alfred Bonet i la zona dels nombres imparells del camí de Jesús.

El nombre de places 0/0 serà 33 i el de la zona 2/3 serà 283. En total, hi haurà 316 places regulades i s'instal·laran vuit màquines d'ORA.