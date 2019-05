Camiña anima a l'electorat a votar ja que "quants més vots, més democràcia"

Publicado 26/5/2019 13:33:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos (Cs) al Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha votat aquest diumenge en el CEIP Aina Moll de Palma i ha aprofitat l'ocasió per animar a l'electorat a votar ja que, segons ha sostingut, "quants més vots, més democràcia".

"Animo a tothom, siguin quines siguin les seves aspiracions, a venir a votar perquè quants més vots, més democràcia i major resultat per veure com pensa tota la població i no només una part. Quants més, millor", ha expressat Camiña.

"Fa anys les dones no podíem anar a votar, així que per a nosaltres és un placer poder venir i exercir un dret que tant ens ha costat aconseguir", ha declarat.