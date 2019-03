Campomar, sobre el "rumor fals" de Vox: "No tindran suficients mentides per fer callar la força de les dones"

Actualizado 11/3/2019 14:32:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Març (EUROPA PRESS) -

La diputada de MÉS per Mallorca al Parlament Aina Campomar ha manifestat aquest dilluns que "aquells que s'inventen notícies no tindran suficients mentides per fer callar la força de les dones", en referència al "fals rumor" difós per Vox Balears aquest cap de setmana en el qual censuraven una suposada "pallissa" a tres menors per part de "feministes radicals" a Son Cervera.

Així s'ha expressat Campomar en una roda de premsa prèvia al ple del Parlament d'aquest dimarts en la qual ha lamentat "els tres assassinats masclistes produïts en 48 hores" i ha assegurat que "no poden deixar que el feixisme posi el feminisme al punt de mira".