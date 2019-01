Canàries i Balears, registren més morts per ofegament que per accidents de trànsit al 2018

Publicado 22/1/2019 12:26:25 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANÀRIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Les comunitats autònomes de Canàries i Balears han estat les que han registrat més morts per ahogamientos l'any 2018, atenent a l'anàlisi realitzada per la Plataforma per a la Prevenció d'Ofegaments, 'Canàries, 1500 Km de Costa', del Cabildo de Gran Canària.

En aquest sentit, s'exposa que Canàries va comptabilitzar 56 defuncions per accident aquàtic, mentre que 43 persones van morir a les carreteres l'any passat. Al cas de Balears van ser 49 persones les que es van ofegar, front de les 45 víctimes de la carretera.

A l'extrem contrari es troben les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, que no van registrar una sola víctima per accident en carretera, si bé recullen dues morts per ofegament a Ceuta i una a Melilla.

ESPANYA REGISTRA 470 MORTS PER OFEGAMENTS

Al conjunt d'Espanya, l'any 2018 va tancar amb 1.180 persones mortes a les carretera, mentre que al mitjà aquàtic van morir 470 persones. En relació amb això, ressalta l'"estret marge" que es percep a La Rioja entre la mortalitat en les vies (10) i els ahogamientos (4).

Per la seva banda Cantàbria, que l'any 2017 va ser al costat de Canàries l'única comunitat amb més defuncions en el mitjà aquàtic que en carreteres, va tancar l'any 2018 amb 15 morts per accident de trànsit enfront dels sis per ahogamiento.

Així en el cas del País Basc es van registrar 42 morts en carretera per 18 ofegats; mentre que a Astúries es van registrar 32 morts en les vies per 21 al mig aquàtic; i a la Comunitat Valenciana 133 persones van perir en carretera per 49 ofegats.

L'anàlisi també recull les 170 morts en carreteres a Andalusia pels 78 ofegat; a Galícia van ser 104 morts en vies per 64 morts en espais aquàtics; a Aragó van morir 63 persones en carreteres per 13 ofegats; mentre que a Castella-la Manxa van morir 79 persones en les vies per nou al mig aquàtic.

A més a Castella i Lleó van morir 125 persones en carreteres per 22 ofegats; a Catalunya van morir 185 persones en les vies per 42 en el mitjà aquàtic; a Extremadura van morir 36 persones en carreteres per dos ofegats; mentre que en la Comunitat de Madrid van morir 48 persones en les vies per 12 en mitjans aquàtics; a Múrcia van ser 45 morts en carreteres per 13 ofegats; i a Navarra van perdre la vida 34 persones en les carreteres per un en l'aigua.

La plataforma ha matisat que per realitzar l'estudi comparatiu s'han pres dades oficials de la Direcció general de trànsit (DGT), així com dels difosos per l'Associació Espanyola de Tècnics de Salvament Aquàtic i Socorrisme (AETSAS).