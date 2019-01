El candidat del PP al Consell d'Eivissa, sorprès davant la forma poc "elegant" de Bauzá per deixar el partit

Publicado 24/1/2019 14:24:43 CET

EIVISSA, 24 Gen. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha assegurat aquest dijous no estar sorprès per la decisió de José Ramón Bauzá de donar-se de baixa del PP i deixar la seva acta de senador, encara que ha dit no compartir la "forma" en la qual ho ha fet perquè "podria haver estat més elegant".

"Feia temps que Bauzá estava sent crític amb el partit, no se sentia còmode i el millor que ha pogut fer és deixar-ho perquè, al final, una persona que no està còmoda dins d'una formació, el millor que pot fer és deixar-la", ha declarat Marí a Europa Press.

El 'popular' ha recordat la implicació de Bauzá en la formació durant anys i ha dit no compartir els motius que ha esgrimit per marxar-se perquè "un pot discrepar de determinats postulats però, si un vol canviar alguna cosa, és des de dins i pegar el cop de porta no és la millor manera".

El candidat, actual alcalde de Santa Eulària (Eivissa), ha assegurat respectar la decisió de l'ex 'popular' "però no la comparteix", malgrat la "bona" relació que manté amb el mallorquí.

Sobre una hipotètica marxa de Bauzá a una altra formació, Marí ha considerat que "anar saltant d'un partit a un altre és un exercici poc ètic". "Quan has estat una persona tan important dins d'un partit polític, el que és elegant és retirar-se o intentar continuar des de dins, però anar d'un partit a un altre és poc ètic", ha conclòs.